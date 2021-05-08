В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 167 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 514 пациентов, в больницах — 1 тысяча 653. В том числе 83 человека — в крайне тяжелом состоянии, 437 — в тяжелом. Состояние большинства больных — 1 тысячи 130 человек (или 68,3 процента) — оценивают как средней тяжести, только три человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 308 человек. В Бишкеке выписаны 202 человека, Оше — 2, Чуйской области — 77, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 91 тысяча 267 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.