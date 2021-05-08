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Общество
Сюжет: COVID-19

За сутки выявили 416 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 98 079

В Кыргызстане за сутки выявили еще 416 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 246 случаев, Оше — 10, Чуйской области — 110, Ошской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской – 15, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 98 тысяч 79 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193360/
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