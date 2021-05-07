Началась работа по строительству автодороги Самаркандек — Мадиген — Даркум в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, сегодня начата профилировка дороги от села Маргун в сторону села Даркум, далее работы будут проводиться по дороге Самаркандек — Даркум.

Протяженность автодороги Самаркандек — Мадиген — Даркум составляет 44,1 километра.

В период 2012-2017 годов на этой трассе произведены дорожно-строительные работы и обеспечен проезд транспортных средств. Однако они не были завершены, и многие участки подлежат ремонту.

Начаты также подготовительные работы по заготовке инертных материалов, закупке дорожного битума и горюче-смазочных материалов для укладки асфальтобетонного покрытия автодороги Кулунду — Максат — Арка (местами) протяженностью 10,1 километра.

Выделено 500 миллионов сомов для восстановления разрушенных объектов социального и хозяйственного назначения в Баткенской области, пострадавших в результате последних событий на кыргызско-таджикской государственной границе.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.