20:04
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Общество

В Баткене началось строительство дороги Самаркандек — Мадиген — Даркум

Началась работа по строительству автодороги Самаркандек — Мадиген — Даркум в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, сегодня начата профилировка дороги от села Маргун в сторону села Даркум, далее работы будут проводиться по дороге Самаркандек — Даркум.

Протяженность автодороги Самаркандек — Мадиген — Даркум составляет 44,1 километра.

В период 2012-2017 годов на этой трассе произведены дорожно-строительные работы и обеспечен проезд транспортных средств. Однако они не были завершены, и многие участки подлежат ремонту.

Начаты также подготовительные работы по заготовке инертных материалов, закупке дорожного битума и горюче-смазочных материалов для укладки асфальтобетонного покрытия автодороги Кулунду — Максат — Арка (местами) протяженностью 10,1 километра.

Выделено 500 миллионов сомов для восстановления разрушенных объектов социального и хозяйственного назначения в Баткенской области, пострадавших в результате последних событий на кыргызско-таджикской государственной границе.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193337/
просмотров: 539
Версия для печати
Материалы по теме
Не время хайповать. Галина Байтерек о поездке президента в Баткен
Без популизма. Почему охрана Садыра Жапарова не разрешает снимать его в Баткене
Чиновники Таджикистана извинились и заменили фото, сделанные в сожженном Максате
Ситуация на границе. Семьям погибших выплатят по одному миллиону сомов
В Максате к приезду Садыра Жапарова установили батут и новые палатки
Активисты строят дом для побывавшего в заложниках в Таджикистане жителя Баткена
Центр психологической помощи предлагают создать в Баткене
Вам не стыдно перед баткенцами? Кабмин не готов отчитаться перед депутатами
Помощь Баткену. Создать комиссию, чтобы не разворовали деньги, предлагают в ЖК
Назначены новые акимы в районы Баткенской области
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
7 мая, пятница
20:01
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
20:00
В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Алга» и «Абдыш-Ата». Прямой эфир
19:45
Ситуация на границе. Омбудсмен просит Валентину Чупик связаться с ним
19:36
Будут ли перевыборы в Бишкеке? Комментарий ЦИК
19:30
Цифра дня. 243 миллиона сомов выделено на компенсации медикам