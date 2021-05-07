В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт»

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По его данным, препарат «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Эффективность однокомпонентной вакцины составила 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации», — отмечается в сообщении.

В фонде добавили, что в основе однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» лежит надежная, безопасная и хорошо изученная платформа аденовирусных векторов человека. При этом стоимость одной инъекции на зарубежных рынках составит менее $10, а стандартные требования к температурному режиму ее хранения (+2...+8 градусов по Цельсию) обеспечивают простую логистику препарата. Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого числа людей и сбивать эпидемиологические пики.