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Общество

Кара-Суйский район остался без электричества из-за ливневых дождей

Кара-Суйский район остался без электричества из-за ливневых дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По ее информации, в 00.29 в результате резкого ухудшения погоды произошло подтопление энергообъекта Кара-Суйского района Ошской области.

«Селевые потоки затопили оборудование подстанции 110/10 кВ «Табачная», в связи с чем сотрудники Ошского филиала Национальной электрической сети Кыргызстана оборудование подстанции отключили вручную. На месте с ночи аварийно-восстановительные бригады ведут оперативные работы по устранению последствий затопления. Электроснабжение потребителей будет возобновлено в течение дня», — сказали в НЭСК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193262/
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