Кара-Суйский район остался без электричества из-за ливневых дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По ее информации, в 00.29 в результате резкого ухудшения погоды произошло подтопление энергообъекта Кара-Суйского района Ошской области.

«Селевые потоки затопили оборудование подстанции 110/10 кВ «Табачная», в связи с чем сотрудники Ошского филиала Национальной электрической сети Кыргызстана оборудование подстанции отключили вручную. На месте с ночи аварийно-восстановительные бригады ведут оперативные работы по устранению последствий затопления. Электроснабжение потребителей будет возобновлено в течение дня», — сказали в НЭСК.