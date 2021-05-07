Для зараженных COVID-19 свободны 116 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 116 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 7 мая:

Национальный хирургический центр — 2;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 6;

Клинический родильный дом № 2 — 5;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 44;

Городская клиническая больница № 1 — 29;

Национальный центр кардиологии и терапии — 3;

Чуйская областная объединенная больница — 4;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 16;

Национальный центр онкологии и гематологии — 7.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 97 тысяч 663 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.