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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 116 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 116 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 7 мая:

  • Национальный хирургический центр — 2;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 6;
  • Клинический родильный дом № 2 — 5;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 44;
  • Городская клиническая больница № 1 — 29;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 3;
  • Чуйская областная объединенная больница — 4;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 16;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 7.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 97 тысяч 663 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193234/
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