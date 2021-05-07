12:25
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 155,6 миллиона, умерли более 3,2 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 867 тысяч 587 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 155 миллионов 655 тысяч 853 человека. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 604 тысячи 495), Индии (21 миллион 77 тысяч 410), Бразилии (15 миллионов 3 тысячи 563), Франции (5 миллионов 789 тысяч 283), Турции (4 миллиона 977 тысяч 982), России (4 миллиона 799 тысяч 872), Великобритании (4 миллиона 444 тысячи 262), Италии (4 миллиона 82 тысячи 198), Испании (3 миллиона 559 тысяч 222), Германии (3 миллиона 502 тысячи 672), Аргентине (3 миллиона 95 тысяч 582), Колумбии (2 миллиона 951 тысяча 101) и Польше (2 миллиона 818 тысяч 378).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 91,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 673 тысячи 218 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 252 тысяч 119. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 300 человек. В том числе в США всего скончались 580 тысяч 61 человек, Бразилии — 416 тысяч 949, Индии — 230 тысяч 168, Мексике — 218 тысяч 173, Великобритании — 127 тысяч 843, Италии — 122 тысячи 263 и России — 110 тысяч 366.

В Кыргызстане зарегистрировали 97 тысяч 663 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 391 тысячу 52, Узбекистане — 93 тысячи 176, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193227/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 65 человек, 490 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
За сутки выявили 385 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 97 663
COVID-19. В Бишкеке болеют почти 100 учеников и 40 учителей
В Иссык-Кульской области начата вакцинация милиционеров от COVID-19
900 медиков КР прошли программу обучения по быстрому реагированию на COVID-19
Вакцину от COVID-19 Moderna назвали лучшей на Всемирном конгрессе вакцин
COVID-19. В Бишкеке усилят работу по проверке соблюдения санитарных правил
Третья волна COVID-19. Школы Каинды снова ушли на удаленку
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
&laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; оказал помощь Баткену на&nbsp;сумму более 2&nbsp;миллионов сомов «Кыргызнефтегаз» оказал помощь Баткену на сумму более 2 миллионов сомов
Как выбрать кредит? Как выбрать кредит?
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает инвестировать в&nbsp;улучшение качества связи Мобильный оператор О! продолжает инвестировать в улучшение качества связи
Новичок в&nbsp;мире смартфонов, который удивил весь мир,&nbsp;&mdash; в&nbsp;O!Store Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
7 мая, пятница
12:16
В Иссык-Атинском районе мужчина обманул граждан на треть миллиона сомов В Иссык-Атинском районе мужчина обманул граждан на трет...
12:01
Кыргызстанец пытался нелегально ввезти в страну капсулы для похудения
12:00
Срок за ала качуу и семейное насилие. Что еще хотят изменить в Уголовном кодексе
11:59
«Кыргызнефтегаз» оказал помощь Баткену на сумму более 2 миллионов сомов
11:52
COVID-19 в мире. Заразились более 155,6 миллиона, умерли более 3,2 миллиона