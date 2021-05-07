COVID-19 в мире. Заразились более 155,6 миллиона, умерли более 3,2 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 867 тысяч 587 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 155 миллионов 655 тысяч 853 человека. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 604 тысячи 495), Индии (21 миллион 77 тысяч 410), Бразилии (15 миллионов 3 тысячи 563), Франции (5 миллионов 789 тысяч 283), Турции (4 миллиона 977 тысяч 982), России (4 миллиона 799 тысяч 872), Великобритании (4 миллиона 444 тысячи 262), Италии (4 миллиона 82 тысячи 198), Испании (3 миллиона 559 тысяч 222), Германии (3 миллиона 502 тысячи 672), Аргентине (3 миллиона 95 тысяч 582), Колумбии (2 миллиона 951 тысяча 101) и Польше (2 миллиона 818 тысяч 378).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 91,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 673 тысячи 218 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 252 тысяч 119. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 300 человек. В том числе в США всего скончались 580 тысяч 61 человек, Бразилии — 416 тысяч 949, Индии — 230 тысяч 168, Мексике — 218 тысяч 173, Великобритании — 127 тысяч 843, Италии — 122 тысячи 263 и России — 110 тысяч 366.

В Кыргызстане зарегистрировали 97 тысяч 663 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 391 тысячу 52, Узбекистане — 93 тысячи 176, Таджикистане — 13 тысяч 308.