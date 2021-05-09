В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 189 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 528 пациентов, в больницах — 1 тысяча 661. В том числе 85 человек — в крайне тяжелом состоянии, 458 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 110 человек (или 66,8 процента) — оценивают как средней тяжести, только восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 292 человека. В Бишкеке выписаны 184 человека, Оше — 4, Чуйской области — 75, Ошской — 3, Таласской — 4, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 91 тысяча 559 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.