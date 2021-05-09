В Кыргызстане за сутки выявили еще 321 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 221 случай, Оше — 7, Чуйской области — 54, Нарынской — 11, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 20, Баткенской — 7.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 98 тысяч 400 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.