В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 65 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 465 пациентов, в больницах — 1 тысяча 600. В том числе 75 человек — в крайне тяжелом состоянии, 415 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 106 человек (или 69,1 процента) — оценивают как средней тяжести, только четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 348 человек. В Бишкеке выписаны 244 человека, Оше — 2, Чуйской области — 76, Ошской — 7, Таласской — 4, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 1, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 90 тысяч 959 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.