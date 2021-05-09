Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры, концерт

11-14 мая. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

10-14 мая. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

1-20 мая. Персональная выставка Халиды Шимовой

Халида Шимова представит 50 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М», 10.00-22.00.

12 мая. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

12 мая. Благотворительная ярмарка

10 процентов от выручки передадут Общественному объединению «Мастерская онкопациентов».

Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.

13-14 мая. Экскурсия «Экзотические растения»

Гости познакомятся с историей интродукции и особенностями агротехники экзотичных растений, а также с уникальной коллекцией растений, которые растут в дендрарии-заповеднике. Регистрация по ссылке.

Ботанический сад имени Гареева, 13.00, 14.30 и 16.00.

13 мая. Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

13 мая. Кинопремьеры

«Пила: Спираль» (ужасы). Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре зловещей игры, и цена проигрыша в ней — человеческая жизнь.

«Кролик Питер 2» (мультфильм). Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству.

«Те, кто желает мне смерти» (боевик). Ханна, спасатель в парашютном отряде, пытается пережить трагический инцидент, унесший жизни троих людей. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, Ханна неожиданно встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью.

«Звездный рубеж» (боевик). 2524 год. Человечество уже несколько веков колонизирует планеты, но внезапно сталкивается с неизвестной и враждебной формой жизни. При помощи квантовой телепортации группа военных и ученых отправляется на другую планету, чтобы пресечь вторжение в зародыше.

13 мая. Концерт Стаса Пьехи (Россия)

Артист обещает необычное сценическое решение, яркие номера, любимые песни и неожиданные сюрпризы, как своеобразное подведение итогов 15-летнего творческого пути.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

14 мая. Спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»)

Работа режиссера-постановщика, автора инсценировки и музыкального оформления — заслуженного деятеля культуры КР Нурлана Асанбекова — это глубоко эмоциональное действо, наполненное сложными внутренними переживаниями. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

14 мая. Онлайн-форум Digital Fest — 2021

Digital Fest — это площадка, которая способствует развитию интернет-рекламы, креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса Кыргызстана. Площадка объединяет более 700 специалистов из разных стран. Подробнее