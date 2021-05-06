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Общество

Активисты строят дом для побывавшего в заложниках в Таджикистане жителя Баткена

Активисты начали строить дом для жителя села Интернационал. Об этом они сообщили в Instagram.

По словам Рината Усупбаева, дом, который они восстанавливают, принадлежит жителю села, которого взяли в плен во время конфликта на кыргызско-таджикской границе.

«Мы учли, в каком положении находится семья Ильяса байке, и решили построить ему новый дом. Средства на строительство собираются по всей стране», — сказал он.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Главы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы — председатели ГКНБ своих стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали совместное заявление по демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193091/
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