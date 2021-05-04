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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Помощь психологов нужна военнослужащим, медикам, беженцам

Около 20 специалистов оказывают психологическую помощь пострадавшим в приграничном конфликте. Об этом 24.kg сообщила главный специалист управления организации медицинской помощи Минздрава Гуласыл Сутуева.

По ее словам, в первые дни инцидента на место отправились добровольцы — два психолога и два психиатра из Ошского центра психического здоровья.

«Позже мы сформировали бригаду из девяти сотрудников Республиканского и Ошского областного центров наркологии. Наркологи считаются психотерапевтами. Вчера они вылетели спецрейсом, сегодня в Баткенской обладминистрации их распределят по местам. Кроме того, к работе присоединились психологи Ошского государственного университета», — сказала Гуласыл Сутуева.

Она отметила огромное число пострадавших психологически. В том числе это люди, потерявшие близких, беженцы, дети, военнослужащие, потерявшие своих товарищей, медики, оказывавшие помощь раненым.

«Психологи педагогического направления будут работать с детьми и их родителями. В любых военных конфликтах в первую очередь страдают дети, поскольку у них очень тонкая, нежная психология», — заметила Гуласыл Сутуева.

В случае выявления более серьезных проблем у граждан их будут направлять к психиатрам.

В Минздраве планируют собрать еще одну группу психиатров-добровольцев, которые смогут вылететь на смену работающим сейчас. «Недельная работа психолога вызывает эмоциональное сгорание. Но проблема в том, что в службе психиатрии очень мало молодых кадров. Людей предпенсионного возраста отправлять в зоны конфликтов мы не можем. Будем привлекать университетские кафедры психологии», — резюмировала Гуласыл Сутуева.

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Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192806/
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