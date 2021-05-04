Все еще страшно, но хочется домой. Как защищали родину безоружные баткенцы

Приграничный конфликт в Лейлекском районе Баткенской области оставил после себя более сотни разрушенных домов, социальных объектов, административных зданий.

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Кыргызстанцы, живущие у самой линии госграницы с Таджикистаном, были вынуждены бежать после того, как военные сопредельного государства открыли минометный огонь.

Спустя шесть дней мирное население постепенно возвращается домой. Но большая часть баткенцев по-прежнему боится: не повторятся ли события?

Журналист 24.kg отправился в школу имени Ленина в Баткене, где временно разместили эвакуированных из зоны конфликта, а также пообщался с пострадавшими, находящимися в Баткенской объединенной больнице.

Помогите, мы устали....

Обычная школа стала убежищем для жителей многих сельских местностей, где произошли трагические события. Из ранее эвакуированных 650 человек здесь остались 150. Остальных забрали родственники.

Дети бегают и играют во дворе возле спортзала, с представителями СМИ охотно идут на контакт. «А вы можете сфотографировать меня?» — спрашивает мальчик и тут же убегает рассказать маме, что их приехали навестить журналисты.

Жители Баткена стали волонтерами, они помогают и следят за порядком.

«Обстановка в школе сейчас наладилась. Дети играют, смеются, радуют своих матерей. Гумпомощь от властей и неравнодушных кыргызстанцев привозят постоянно, спасибо вам всем. Вчера мы сводили всех в баню, люди хоть помылись. Питание у нас стабильно три раза в день, еще есть полдник. Неизвестно, сколько еще они будут находиться здесь. Думаю, пока ситуация на границе не стабилизируется на 100 процентов», — говорит волонтер Батмакан Жолболдуева.

Конечно, все хотят вернуться в родные дома. Постоянно спрашивают у нас, когда им можно вернуться, но ответить сложно... Батмакан Жолболдуева

Страх вернуться домой все-таки есть и у многих эвакуированных. Пайзилда Насыров рассказывает, что произошло на границе и не может скрыть слез. Он просит у бога лишь одного — чтобы не было войны.

Фото 24.kg. Пайзилда Насыров

«Покидать свой дом тяжело. Там у меня остался братишка. Все планы по посадке овощей рухнули. Об урожае по осени говорить не приходится, остались в мечтах. Не успели. Хочется вернуться домой, здесь мы все в одном помещении, нормально спать почти не получается, столько мыслей в голове. Устали от всего этого, прошу чиновников поскорее решить проблемы людей», — просит пожилой мужчина.

Для Пайзилды Насырова и его семьи это шестой случай, когда им пришлось все бросить и бежать в панике из дома. Шестой приграничный конфликт на счету. Только узнав об этом, понимаешь, как страшно людям жить у границы.

Гумпомощи достаточно

Ситуация с обеспечением беженцев продуктами питания, водой, другими принадлежностями неплохая. Так утверждает заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов.

Штаб по распределению гумпомощи расположен в самом Баткене. Сюда привозят грузы со всех регионов страны, затем распределяют по точкам, где находится эвакуированное население.

На временных складах макароны, вода, консервы, овощи, мука, туалетные принадлежности, одеяла и матрасы.

«По последним данным, мы получили 538 тонн гумпомощи для пострадавших. Из них 160 тонн мы уже доставили в 12 сел. Многие волонтеры и простые граждане своими силами развозят грузы», — отмечает Калыс Ахматов.

Сегодня из Иссык-Кульской области также доставят 100 тонн груза.

Как защищали родину

29 апреля житель села Бужум Алимбек Жороев с сельчанами отправился к водозабору «Головной» защищать кыргызские земли.

Фото 24.kg. Алимбек Жороев

«Мы пошли туда без оружия, как дружинники — по личной инициативе. Кто мог подумать, что таджикская сторона уже подготовила оружие, выставила минометы и гранатометы. После того как началась стрельба, нас в срочном порядке забрали оттуда, но меня ранили в брюшную полость. Изначально хотели отправить в Бишкек на операцию, но потом обследовали в Баткенской больнице и решили оперировать здесь. Сейчас чувствую себя хорошо, иду на поправку», — рассказывает он.

Другой пострадавший — Суймонкул Заирбек уулу уверяет, что кыргызские пограничники ни разу не выстрелили в сторону таджиков.

Фото 24.kg. Суймонкул Заирбек уулу

«У меня пуля прошла насквозь в районе ключицы. Сейчас чувствую себя хорошо. У таджиков было оружие — как у военных, так и гражданских лиц. У нас были только камни, а у наших пограничников — оружие, которым они не пользовались, не было приказа», — вспоминает мужчина.

Мы пошли защищать родину с камнями. Оружия у населения не было. Суймонкул Заирбек уулу

Сейчас в объединенной больнице лечатся 11 пациентов, 16 перевели в Кадамджайскую районную больницу, 55 человек после операций отвезли в Бишкек. Некоторым требуется дополнительное хирургическое вмешательство. Информацию представил замминистра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев, который также находится в регионе.

Фото 24.kg. Жалалидин Рахматуллаев

«Спасибо медикам, которые прибыли сюда из других регионов Кыргызстана. Они помогли местным на профессиональном уровне, оказали качественную медпомощь. Один наш фельдшер пострадал, работник областного ЦСМ. Сейчас его состояние удовлетворительное, выписали домой», — сказал Жалалидин Рахматуллаев.

Никогда такого не было прежде, чтобы агрессор стрелял в медработников. Они сбили машину скорой помощи... Не понимаю таких людей. Жалалидин Рахматуллаев

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.