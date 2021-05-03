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Общество

Жители Джалал-Абада направили в Баткенскую область гумпомощь на 1 миллион сомов

Более 1 миллиона сомов в качестве гуманитарной помощи направил Джалал-Абад в Баткенскую область. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее информации, жители Джалал-Абада оказали гумпомощь пострадавшим в конфликте на кыргызско-таджикской границе.

«В городе был создан штаб, куда местные жители приносили одежду, продукты питания, постельное белье и игрушки детям — всего на сумму в 1 миллион сомов. Кроме этого, желающие могли оказать финансовую помощь, собрали 260 тысяч сомов. Те, кто хочет помочь, могут обратиться в мэрию города», — сообщил он.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192709/
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