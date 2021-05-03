Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ

МВД России обяжет всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать единый электронный документ сроком действия 10 лет. Об этом пишет ТАСС.

«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации. Планируется, что его будут выдавать иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия он будет подлежать замене», — отмечает агентство.

По данным российской милиции, в электронном документе в защищенном виде будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце.

«При этом перечень сведений об иностранном гражданине, содержащихся на электронном носителе, а также процедуры оформления и выдачи единого документа будут уточняться в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов», — добавили в МВД.

В министерстве не уточнили сроки введения этого документа, пояснив, что соответствующие нормативные акты разрабатываются.