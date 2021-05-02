Доставка гумпомощи в Баткен. Водителям нужно получить специальный пропуск

Для доставки гуманитарной помощи в Баткенскую область необходимо получить специальный пропуск. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, пропуск выдают во Дворце спорта, где сейчас расположился республиканский штаб по сбору гумпомощи.

«В нем будут информация о водителе, печать государственного органа. Пропуск даст возможность беспрепятственно доставить груз. Автоматически в электронном формате мы отправляем информацию о грузе в регион, где расписано, что везет водитель. Нам будет легче распределять гумпомощь по селам в Баткене», — сказала чиновница.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.