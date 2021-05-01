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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

ДУМК: Мусульманин может сдавать кровь во время поста

Мусульманин может сдавать кровь во время поста. Об этом 24.kg сообщил представитель ДУМК Бактияр Токтогазы уулу.

«Если кто-то хочет сдавать во время Орозо кровь, то он этим не нарушит пост», — сказал он.

Бактияр Токтогазы уулу добавил, что перед сдачей крови рекомендуется проконсультироваться с медицинскими работниками.

Накануне Министерство здравоохранения и соцразвития сообщило, что в организациях здравоохранения Баткенской области и Бишкека есть достаточное количество крови и ее компонентов для пострадавших. Но желающие могут сдать кровь. Они могут обратиться в Республиканский центр крови по адресу: Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 60.

Центр работает в понедельник — пятницу с 8.00 до 14.00, в субботу с 8.00 до 11.00. При себе иметь паспорт, водительские права либо военный билет.

Перед процедурой сдачи крови исключить все жирное, жареное, молочное.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192454/
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