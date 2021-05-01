Узнать, как помочь баткенцам, теперь можно по короткому номеру

Заработал короткий номер 1227 штаба добра «Помощь Баткену». Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

«Все желающие помочь пострадавшим в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области могут позвонить и узнать подробную информацию об оказании помощи», — отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что штаб организован при правительстве. Он находится во Дворце спорта, где волонтеры осуществляют прием гуманитарной помощи от гражданского общества, представителей бизнес-структур. Также работают мобильные бригады, которые собирают помощь у тех, кто желает помочь, но не может приехать на место сбора.

Дополнительную информацию можно получить по номерам: 0558988888, 0705151300.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.