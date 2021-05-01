11:35
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Узнать, как помочь баткенцам, теперь можно по короткому номеру

Заработал короткий номер 1227 штаба добра «Помощь Баткену». Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

«Все желающие помочь пострадавшим в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области могут позвонить и узнать подробную информацию об оказании помощи», — отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что штаб организован при правительстве. Он находится во Дворце спорта, где волонтеры осуществляют прием гуманитарной помощи от гражданского общества, представителей бизнес-структур. Также работают мобильные бригады, которые собирают помощь у тех, кто желает помочь, но не может приехать на место сбора.

Дополнительную информацию можно получить по номерам: 0558988888, 0705151300.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192449/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Улукбек Марипов поручил обеспечить бесперебойную поставку продуктов баткенцам
Ситуация на границе. Мэрия Бишкека отправила в Баткен более 100 тонн продуктов
Ситуация на границе. Улукбек Марипов провел в Оше закрытое совещание
Инцидент на границе. Пострадавших переводят из Кулунду в Исфану
Ситуация на границе. Совбез опроверг информацию о пленных кыргызстанцах
Ситуация на границе. Президент Кыргызстана обратился к народу
Ситуация на границе. ОБСЕ призвала стороны к деэскалации конфликта
Ситуация на границе. Обстановка стабилизировалась: стрельба прекратилась
Ситуация на границе. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили вопрос
Ситуация на границе. Минздрав объяснил, почему число погибших резко увеличилось
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Инцидент на&nbsp;границе: почему он&nbsp;начался и&nbsp;что послужило причиной Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной
Бизнес
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
1 мая, суббота
11:33
Ситуация на границе. Дорога Ош — Исфана вновь перекрыта со стороны Таджикистана Ситуация на границе. Дорога Ош — Исфана вновь перекрыта...
11:31
Инцидент на границе. В Лейлекском районе вновь стреляют
11:21
Узнать, как помочь баткенцам, теперь можно по короткому номеру
11:01
Улукбек Марипов поручил обеспечить бесперебойную поставку продуктов баткенцам
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 апреля