Штаб «Помощь Баткену» открыли при посольстве Кыргызстана в России. Об этом сообщили в дипмиссии.

По ее данным, каждый неравнодушный кыргызстанец, находящийся в Москве, может оказать помощь.

Штаб будет работать ежедневно с 9.00 до 19.00 в здании посольства по адресу: Москва, улица Большая Ордынка, 64, строение 1, телефоны: +79253242480, +79037931299.

Отметим, кыргызское село Максат Таджикистан захватил 29 апреля. Жители под обстрелом в срочном порядке вынуждены были покинуть свои дома.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.