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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. МВД просит не распространять фейковую информацию

Ситуация в Баткенской области полностью контролируется сотрудниками силовых структур, общественный порядок обеспечивается. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

Ведомство призывает пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию, аудио- видеозаписи, которые усугубляют ситуацию.

«Крайне важно сделать все необходимое для того, чтобы стабилизировать ситуацию и воздержаться от действий, которые могут привести к негативным последствиям. Любая информация должна быть основана на реальных фактах из достоверных источников и проверенной. Важно не допустить распространения фейковой информации», — сообщили в МВД.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192424/
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