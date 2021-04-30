МИД: Водозабор «Головной» принадлежит Кыргызстану

Водозабор «Головной» принадлежит Кыргызстану. Об этом на пресс-конференции сообщил первый секретарь политического департамента МИД КР Эрмек Кыштобаев.

Журналисты поинтересовались, какой стороне по закону принадлежит водозабор и есть ли подтверждающие это документы.

«Вопрос по приграничным вопросам должен быть адресован секретариату правительства, а именно по наличию документов о водозаборе «Головной». Но могу подтвердить, что он находится на территории Кыргызстана и принадлежит нам. Водораспределительное сооружение было построено на средства Киргизской ССР, деньги тогда были выделены из Москвы», — заключил он.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.