В БНИЦТиО доставили 18 пострадавших во время приграничного конфликта

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступили 18 пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе. Информацию 24.kg подтвердили в центре.

«Сейчас пострадавших осматривают врачи, проводят необходимые обследования. Об их состоянии информацию предоставим позднее», — сообщили в БНИЦТиО.

В центре добавили, что ранее к ним перевели 14 пострадавших.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.