В Бишкеке для пострадавших баткенцев сдали кровь около 150 человек

В Бишкеке для пострадавших сдали кровь около 150 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

В ведомстве отметили, что в организациях здравоохранения Баткенской области и Бишкека есть достаточное количество крови и их компонентов для пострадавших.

«Но хотелось бы отметить, что все желающие граждане могут сдать кровь для пострадавших. Они могут обратиться в Республиканский центр крови по адресу: Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 60», — отметили в Минздраве.

Центр работает в понедельник — пятницу с 8.00 до 14.00, в субботу с 8.00 до 11.00. При себе иметь паспорт, водительские права либо военный билет.

Перед процедурой сдачи крови исключить все жирное, жареное, молочное.

В ведомстве добавили, что кыргызстанцы могут обращаться в центры крови в областях.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.