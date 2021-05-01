Пасха-2021: Маски, дистанция и онлайн-трансляции

Православные готовятся праздновать Пасху. Как и в прошлом году, она пройдет в условиях пандемии коронавируса. Это накладывает определенные особенности на проведение богослужений и правила поведения в храмах.

Как же отмечать главный православный праздник Пасху, 24.kg рассказали в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

Праздник никто не отменял

Набирающая силы третья волна коронавируса и вводимые властями ограничения не отменяют Пасхи. Это большой праздник, который верующим невозможно пропустить. Даже те, кто не держит Великий пост, пекут куличи, красят яйца, накрывают праздничные столы. Запретить это никто не может.

Праздновать Пасху верующие будут, вопрос — в каких условиях.

Бишкекская и Кыргызстанская епархия особо подчеркивает, что никто не запрещает православным собраться дома за праздничной трапезой. Но это не значит, что нужно забыть об элементарных санитарных нормах и правилах.

«Мы исходим из того, что каждый должен думать не только о себе, но и о ближних. Духовенство Кыргызстана придерживается мнения, что сейчас важнее гражданская ответственность. Надо думать в первую очередь о том, как не допустить роста числа заразившихся коронавирусом», — подчеркнули в Епархии.

Службы в этом году будут

В этом году православные смогут прийти в церковь на пасхальное богослужение. Правда, не всем удастся попасть в храмы.

«Мы активно сотрудничаем с Государственной комиссией по делам религий. Она выделила нам несколько тысяч масок для раздачи прихожанам. Мы понимаем, что есть ограничения, установленные санитарными службами. Церковь готова соблюдать все нормы», — отметил Алексей Сыромятников.

Богослужение на Пасху состоится с соблюдением всех норм и правил.

На входе в храмы у прихожан будут измерять температуру. Это делают, чтобы максимально обезопасить участвующих в богослужении и не допустить случаев заражения COVID-19. Людей с признаками болезни на службу не пустят. Кроме того, всем предоставят маски, будут и санитайзеры. В храмах обеспечат социальную дистанцию.

«Скопления людей в храмах не будет. Туда пустят только ограниченное число прихожан. Остальные смогут участвовать в богослужении на улице», — рассказала руководитель информационно-издательского центра Бишкекской и Кыргызстанской епархии Анна Грекова.

Чтобы все видели, что происходит в храме, установим экраны, на которые будут транслировать богослужение.

Настоятели храмов по всей стране организуют для прихожан возможность участия в праздничном богослужении. Чтобы узнать о порядке проведения службы, надо обратиться к батюшке.

Исповедь и причащение

Те, кто держит Великий пост, перед Пасхой обычно исповедуются, а во время праздничного богослужения причащаются. В этом году епархия не лишает их такой возможности.

«Русская православная церковь еще в прошлом году разработала рекомендации. Они касаются различных гигиенических и санитарных мер, которые должны соблюдаться при причащении. Мы следуем всем этим правилам. Так что верующие могут спокойно причащаться», — заверил Алексей Сыромятников.

Как будут святить куличи

В этом году все желающие смогут и освятить куличи после праздничного богослужения. Это также организуют с соблюдением всех санитарных норм. В епархии обещают, что очередей не будет.

«Освящать куличи, яйца и выпечку будем всем желающим. Это всегда происходит только на улице. Опасности нет. Места во дворах храмов много. Дистанцию соблюдаем легко. Практика последних 20 лет показывает, что священники не допускают, чтобы люди накапливались», — отметил Алексей Сыромятников.

При необходимости освящать куличи будут каждые 10 минут. Как только собрались люди, священник сразу окропит выпечку святой водой.

Благодатный огонь под вопросом

В канун Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. В этом году Израиль разрешил участвовать в церемонии не только священникам, но и 2,5 тысячи верующим. Известно, что Россия и еще десять стран пришлют в Израиль самолеты для получения Благодатного огня в Великую субботу из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

«Несмотря на то что аэропорт (имени Бен-Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, в этом году Израиль разрешит делегациям из 11 стран получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Это — Кипр, Болгария, Беларусь, Молдова, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан», — рассказала директор департамента мировых религий в израильском МИД Шарон Регев на пресс-конференции.

Вопрос доставки Благодатного огня в Кыргызстан остается открытым.

«Благодатный огонь все равно будет в храмах. Есть люди, которые сохранили его с прошлого года в лампадках. Но вот будем ли раздавать его в этом году, пока неизвестно. Если же удастся привезти огонь, который сойдет в этом году, о его раздаче мы обязательно сообщим заранее», — отметил Алексей Сыромятников.

Онлайн-служба вместо офлайна

Бишкекская и Кыргызстанская епархия обращает особое внимание прихожан не необходимость быть внимательнее к здоровью. Священники отмечают, что нет греха, если человек не придет на службу из-за плохого самочувствия или опасений заразиться коронавирусом.

«Это обрядовая сторона, помолиться можно и в другой день. Если кто-то не пришел из-за опасений заразиться или неважно себя чувствует, упреков и укоров не будет. Мы с пониманием относимся к такому решению. Человек может и посмотреть трансляцию. За этот год русская православная церковь шагнула далеко вперед в этом вопросе», — подчеркнул Алексей Сыромятников.

Сейчас многие храмы ведут прямые трансляции богослужений, которые можно смотреть из дома.

«Для желающих участвовать в онлайн-богослужениях сегодня много возможностей. Церковь не против этого. Человек должен думать не только о себе, но и о других прихожанах. Это заповедь: береги здоровье не только свое, но и окружающих», — заключили в епархии.