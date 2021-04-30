Ситуация на границе. Из Ошской области баткенцам отправлено 60 тонн гумпомощи

Из Ошской области баткенцам отправлено 60 тонн гумпомощи. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

По ее данным, из отправленной помощи 17 тонн картофеля, 3 тонны растительного масла, а также макаронные изделия, мука и другие продукты. Общая стомость гумпомощи составила 3 миллиона сомов.

Кроме того, помощь стала поступать по инициативе жителей Ошской области. Для граждан, желающих пожертвовать деньги, будет открыт специальный счет.

Вторая партия гуманитарной помощи будет отправлена из Ошской области в Баткен сегодня.