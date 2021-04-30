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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Из Ошской области баткенцам отправлено 60 тонн гумпомощи

Из Ошской области баткенцам отправлено 60 тонн гумпомощи. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

По ее данным, из отправленной помощи 17 тонн картофеля, 3 тонны растительного масла, а также макаронные изделия, мука и другие продукты. Общая стомость гумпомощи составила 3 миллиона сомов.

Кроме того, помощь стала поступать по инициативе жителей Ошской области. Для граждан, желающих пожертвовать деньги, будет открыт специальный счет.

Вторая партия гуманитарной помощи будет отправлена из Ошской области в Баткен сегодня.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192310/
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