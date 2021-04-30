Ситуация на границе. Из Ошской области баткенцам отправлено 60 тонн гумпомощи

Из Ошской области баткенцам отправлено 60 тонн гумпомощи. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
По ее данным, из отправленной помощи 17 тонн картофеля, 3 тонны растительного масла, а также макаронные изделия, мука и другие продукты. Общая стомость гумпомощи составила 3 миллиона сомов.
Кроме того, помощь стала поступать по инициативе жителей Ошской области. Для граждан, желающих пожертвовать деньги, будет открыт специальный счет.
Вторая партия гуманитарной помощи будет отправлена из Ошской области в Баткен сегодня.
Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.
29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.
В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.