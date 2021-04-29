Инцидент на границе. Депутаты собираются на заседание

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша в 16.00 депутаты парламента заслушают информацию по ситуации в Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По предварительной информации, вопрос будет рассмотрен в закрытом режиме. Пресс-служба ЖК оповестит представителей СМИ об итогах обсуждения.

О том, кто из чиновников правительства будет отчитываться по происходящему на границе, пока неизвестно.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.