Прокуратура вернула городу незаконно выданный участок земли в Таш-Кумыре

Прокуратурой города Таш-Кумыра в муниципальную собственность возвращен незаконно выданный земельный участок стоимостью в 7 миллионов 350 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что мэрия города, нарушив требования закона, вынесла решение о передаче 3 гектаров земли гражданину М.А., а отделом Госрегистра ему выдан госакт о праве частной собственности.

«Прокуратура внесла иск в суд о признании недействительным постановления мэрии и правоудостоверяющих документов. Исковые требования полностью удовлетворены. В последующем на основании акта прокурорского реагирования мэрия города приняла на баланс вышеуказанный земельный участок», — сообщили в Генпрокуратуре.