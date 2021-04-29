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Общество

Прокуратура вернула городу незаконно выданный участок земли в Таш-Кумыре

Прокуратурой города Таш-Кумыра в муниципальную собственность возвращен незаконно выданный земельный участок стоимостью в 7 миллионов 350 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что мэрия города, нарушив требования закона, вынесла решение о передаче 3 гектаров земли гражданину М.А., а отделом Госрегистра ему выдан госакт о праве частной собственности.

«Прокуратура внесла иск в суд о признании недействительным постановления мэрии и правоудостоверяющих документов. Исковые требования полностью удовлетворены. В последующем на основании акта прокурорского реагирования мэрия города приняла на баланс вышеуказанный земельный участок», — сообщили в Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191994/
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