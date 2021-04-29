Чиновник прокомментировал запрет кормить нуждающихся в Бишкеке

Главврач столичного Центра госсанэпиднадзора Кубан Кундашев прокомментировал 24.kg санитарное предписание, запрещающее церквям и другим религиозным учреждениям кормить нуждающихся.

По его словам, главное — не собирать толпу. «Обычно там собирают очень много людей, а сейчас заболеваемость коронавирусом растет. Для мечетей мы также писали предписание, чтобы они не готовили еду на своей территории. Расфасованную пищу раздавать в контейнерах можно», — сказал Кубан Кундашев.

Накануне журналист Надежда Хохлова возмутилась предписанием ЦГСЭН. «Это просто фашизм! Понимаю, если бы запретили все массовые мероприятия, но ведь нет. Все открыто, все гуляют. И только самых нуждающихся нужно лишить единственной возможности поесть», — написала она в Facebook.

Предписание действует до улучшения эпидситуации.