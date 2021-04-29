Инцидент на границе в Баткене. Таджикская сторона применила оружие снова

Сегодня около четырех утра в центре села Кок-Таш с таджикской стороны было применено оружие. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, ситуация снова обостряется. В этот раз столкновение идет в центра сельской управы Кок-Таш.

«С утра перед школой были слышны выстрелы. Там находились сотрудники милиции Кыргызстана и военные Таджикистана. Наши правоохранительные органы находятся в позиции, но пока оружие не применяли. С утра с обоих сторон собрались жители. Таджики в гражданской форме стреляют в машины, которые проезжают по дороге Ош — Исфана. Поэтому сейчас наша милиция останавливает транспорт», — сообщили баткенцы.