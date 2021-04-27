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Общество

Уникальные кадры. Ключ от Фрунзе и фильм к 100-летию столицы Киргизской ССР

Внук бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко — Борис Коновалов рассказал 24.kg об уникальных экспонатах, хранящихся в его семейном архиве, — ключе от города Фрунзе и фильме, посвященном 100-летию столицы Киргизской ССР.

«Этот ключ всегда хранился в нашей семье как дорогой подарок. Но его историю я не знал. Разбирая вещи, нашел на чердаке кинопленку о визите в 1978 году Константина Устиновича в столицу Киргизской ССР на празднование ее столетия. Оцифровал пленку и так узнал историю его вручения», — рассказал Борис Сергеевич.

На предоставленных внуком Черненко кадрах можно увидеть, как в середине 70-х годов отстраивался современный Бишкек. Немалая часть кинопленки посвящена развитию промышленности советской республики, ее аграрным и научным достижениям.

«Уважаемые фрунзенцы, на меня возложено ответственное и почетное поручение — вручить городу Фрунзе Орден Трудового Красного Знамени. Награждение столицы Советской Киргизии — это признание партией и советским народом заслуг трудящихся горного города в революционном движении, их вклада в борьбу с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, это и достойная оценка успеха фрунзенцев в хозяйственном и культурном строительстве сегодня», — говорит на архивных кадрах Константин Черненко.

По словам Бориса Коновалова, в его планах приобретение еще нескольких документальных фильмов про Советскую Киргизию.

«Я очень нежно и с любовью отношусь к вашей стране», — отметил он.

Документальные фильмы о Киргизской ССР можно будет увидеть на сайте, посвященном жизни генерального секретаря ЦК КПСС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191736/
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