Блошиные рынки Бишкека. Ретромузей под открытым небом

Столица Кыргызстана, как и многие страны мира, располагает несколькими территориями, где торгуют подержанными вещами и предметами быта. Там царит своя неповторимая атмосфера старины, советского прошлого и потертого настоящего.

В Бишкеке то активно борются с блошиными рынками, то выделяют им территории, понимая, что без них тоже нельзя.

Журналист редакции 24.kg побывала на двух ретрорынках столицы и пообщалась с продавцами и покупателями.

Бедные пенсионеры, изобретатели и перекупщики

По мнению завсегдатаев подобных мест, продавцы барахолок делятся на три типа: пенсионеры, торгующие последним, непризнанные изобретатели и перекупщики. С первыми все понятно: из-за мизерной пенсии они вынуждены продавать то, что есть дома, чтобы купить необходимые продукты. Непризнанные изобретатели обычно имеют техническое образование, они находят разные вещи, чинят их и продают. Это мастера на все руки.

О перекупщиках стоит поговорить отдельно. Это бойкие, шустрые и, чаще всего, скандальные женщины. Если человек идет по барахолке с увесистым пакетом, перекупщица подлетает, хватается за пакет и тянет к себе со словами: «Что продаете?» Не дожидаясь ответа, заглядывает в пакет.

«Они покупают вещи за 20 сомов, а продают за 100 и более, — делится анонимный посетитель рынка. — Товара у них всегда много и в большом количестве. Они занимают большие территории и никого не пускают встать рядом».

Особый интерес у покупателей вызывает товар так называемых «новичков». Это человек, который приходит на блошиный рынок впервые. Чаще всего у него есть что-то интересное как для покупателей, так и для перекупщиков.

Среди почитателей барахолок есть разные личности: любители нумизматики, старинного серебра, ретропредметов, открыток звезд эстрады СССР. Одна покупательница искала ношенную брендовую одежду. Она со знанием дела могла отличить подделку от оригинала.

Золото за 50 сомов

Среди посетителей можно встретить хорошо одетых молодых людей, которые перебирают старые украшения в коробочках пенсионеров.

«Это скупщики, они ищут золото и серебро за 50 сомов. Иногда бабушки по слепоте продают золотую цепочку с пробой, думая что это простая бижутерия. Таких случаев много», — делится одна из продавщиц.

Кстати, взять комментарий у торговцев рынка — сложная задача. Они чаще всего не особенно разговорчивы. А если что-то скажут, то просят не называть своего имени.

За аренду места на улице Фучика с продавцов берут деньги. Они оплачивают представителям муниципалитета около 400 сомов за три месяца, те выделяют небольшую площадь на каждого. Перекупщики обычно «выкупают» сразу несколько площадей, ставят шатры и торгуют все выходные.

Что продают на барахолке?

Пенсионерка торгует детскими вещами. Она говорит, что это одежда внучек, которые выросли. Бабушка выходит на рынок не часто, за день может продать товар на сумму от 100 до 500 сомов. Бывают дни, когда покупателей нет совсем.

Только на барахолке можно найти детали производства СССР. У них качество металла намного лучше, чем у современных, которые быстро ломаются. бишкекчанин Самидин

Блошиный рынок напротив бывшей турбазы — излюбленное место мужчин, ищущих различные детали для автомобилей, техники, инструментов. Самидин ищет запчасть советского производства к своему оборудованию:

Блошиный рынок возле бывшей турбазы изобилует различным антиквариатом. Чтобы полностью посмотреть товар, нужно потратить целый день, а то и два. Это настоящий музей под открытым небом: бюст Ленина, значки, медали, марки, мельхиоровые столовые приборы, игрушки.

Островок прошлого

Бишкекчанин Олег Сасса очень любит гулять по блошиному рынку и рассматривать старинные предметы:

«У меня дома тоже есть что продать. Есть раритетные вещи, доставшиеся от родителей. Если они мне не особо нужны, то приношу сюда, но в основном храню как память».

Он считает, что барахолки просто обязаны быть в каждой стране, особенно в Кыргызстане, потому что когда-то государство было частью СССР и многие предметы того времени стали раритетом и сейчас высоко ценятся. Не все понимают, но Олег приходит туда как в музей.

«Вот, видите, это пожарная каска 60-х годов. Когда-то она служила защитой пожарным, потом форма поменялась, ее списали и теперь головной убор продают как раритет. А сколько таких реликвий сдано на металлолом!» — делится мужчина.

На блошиных рынках много народу, каждый ищет свое и чаще всего находит.