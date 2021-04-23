Медицинская помощь: частная и государственная. Почему они не могут договориться

Уже около 10 лет в Бишкеке в здании Центра семейной медицины № 8 функционирует частная станция скорой помощи. Она занимает почти 70 квадратных метров в помещении государственной клиники.

Частной скорой руководят дети действующего главы Центра экстренной медицины (ЦЭМ) Бишкека Искендера Шаяхметова. Дочь является руководителем, сын — учредителем.

А супруга главы ЦЭМ Бактыгуль Исмаилова является начальником управления городского здравоохранения мэрии. Это конфликт интересов или его нет, разбирался журналист 24.kg.

По порядку

Бывший главный врач Центра семейной медицины № 8 Памир Муратов рассказывает, что нынешнее руководство и прошлые главврачи выступали против того, чтобы в их здании располагалась станция частной скорой помощи «Медикал Сервис», даже пытались расторгнуть контракт.

В сентябре прошлого года трехлетний договор с арендаторами скорой истек, настало время его перезаключать. Медики пытались оттянуть этот момент, но документ подписать все же пришлось. Они ссылаются на прозвучавшие якобы угрозы со стороны неких людей, представлявшихся сотрудниками АКС ГКНБ. А АКС в то время, напомним, возглавлял брат Бактыгуль Исмаиловой Сагынбек Исмаилов.

Они пользуются моментом. Сегодня найти помещение в 70 квадратов за 17 тысяч сомов в месяц практически невозможно. Памир Муратов

«За аренду они ежемесячно платят, насколько я помню, 17 тысяч сомов. Если объективно, то это очень дешево. Потому что клиника находится в центре города. Но эти 70 квадратов, можете уточнить у действующего главврача, нужны для внутренней работы ЦСМ № 8. Согласно правилам договора, мы можем расторгнуть его в одностороннем порядке, для этого нужно объявить о своем решении за один месяц. Но были определенные трудности, которые помешали нам это сделать. Ранее всем арендаторам пролонгировали договоры только на один год, а в нашем случае почему-то на три года», — рассказал он.

С юридической точки зрения сдача помещения в аренду вполне законна. Процедура такова: главврач пишет письмо в управление муниципальной собственности Бишкека о том, что он не возражает о размещении станции частной скорой помощи в здании ЦСМ. Далее УМС осуществляет пролонгацию договора. После этого сам арендатор привозит документ к руководителю клиники на подпись, и сделка считается совершенной. Но каким образом получено согласие, это уже другой вопрос.

«Есть разные механизмы, чтобы получить подпись. Допустим, если я не подпишу, придут определенные люди. Раньше это были сотрудники АКС ГКНБ. Они показывают удостоверение и, так скажем, предупреждают «по-хорошему», мол, будут проблемы, если не дам согласие. Но как доказать, что были такие случаи? Это очень сложно. Мы можем сейчас расторгнуть контракт, если не будет давления, но кто знает, что произойдет потом», — говорит Памир Муратов.

Здесь налицо конфликт интересов. Начальник горздрава Бишкека — Бактыгуль Исмаилова, супруга Искендера Шаяхметова, их семья владеет частной скорой помощью «Медикал Сервис». Памир Муратов

Семейный подряд

Согласно данным Минюста, станцией скорой помощи «Медикал Сервис» по документам руководит Айдай Шаяхметова — дочь Искендера Шаяхметова, учредителем числится Нурсултан Белеков. Это сын главы ЦЭМ Бишкека.

Фото из интернета. Искендер Шаяхметов

Отвечая на вопросывладелец «Медикал Сервис» и директор Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов рассказал, что в помещении ЦСМ № 8 до 2004 года располагалась третья подстанция скорой помощи.

«Затем подстанцию переселили в ЦСМ № 5, а на то место, где сейчас «Медикал Сервис», въехал городской Центр СПИД. В 2008 году в связи с расширением и увеличением коллектива Центра СПИД, мы переехали на Токтогула, 61. Вот это помещение, о котором идет речь сегодня, на конкурсной основе клиника сдала в аренду. Конкурс проводило управление муниципального имущества. Частная скорая помощь существует там с 2005 года и занимает три комнаты. Она появилась там не вчера», — поясняет он.

Это крыло ЦСМ № 8 никогда не занимал. До этого там была третья подстанция скорой, затем Центр СПИД, сейчас скорая «Медикал Сервис». Если бы там только одно помещение сдавали в аренду, так там половина поликлиники в аптеках. Искендер Шаяхметов

Искендер Шаяхметов отметил, что у городского управления здравоохранения Бишкека есть свои видение и планы на улучшение условий для работы медиков ЦСМ № 8.

В свою очередь начальник управления городского здравоохранения Бактыгуль Исмаилова рассказала, что никто не может заставить главврачей заключать и продлевать договоры аренды. Они вправе решать эти вопросы самостоятельно.

Фото из интернета. Бактыгуль Исмаилова

Вы можете поверить, что сегодня главврачей можно заставить что-либо делать? Тем более их назначает министр здравоохранения. Горздрав никак не влияет на них. Бактыгуль Исмаилова

«В здании ЦСМ № 8 всю жизнь была куча арендаторов. Да и не только там, во всех крупных медучреждениях. Сегодня главврачи подают списки в управление муниципального имущества, где указывают, какую площадь они могут сдать арендаторам. УМИ выставляет на конкурс, и все», — сказала она.

«Планы по развитию ЦСМ № 8 пока раскрывать не хочу. Но скажу, что мэрия будет использовать помещение, о котором идет речь, для социального проекта. Над этим мы сейчас работаем, разрабатываем несколько положений», — добавила Бактыгуль Исмаилова.

Нас все устраивает

Журналисттакже обратился в мэрию столицы, чтобы выяснить, насколько этично, когда супруги занимают должности руководителей в городских структурах.

Чиновники мэрии ушли от ответа, посоветовав отправить запрос в Государственную кадровую службу. В ГКС пояснили, что ничего страшного в этом нет.

«Начальник управления городского здравоохранения назначается посредством конкурса мэрии столицы по согласованию с Минздравом. Его приказом утвержден перечень организаций здравоохранения, деятельность которых координируется управлением. В этом перечне не числится Центр экстренной медицины. Директор ЦЭМ назначается и освобождается приказом Минздрава. Считаем, что здесь не просматривается конфликт интересов», — цитирует ГКС мэрия столицы.