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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Сведениями об аконите не располагаем. Что Минздрав ответил Генпрокуратуре

Лечение коронавирусной инфекции в больницах проводится по четвертому протоколу. Применение раствора иссык-кульского корня в качестве лечебного средства не предусмотрено. Такой ответ Минздрав представил Генпрокуратуре, подтвердил 24.kg замминистра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматулаев.

По его словам, ведомство не располагает сведениями о производстве, распространении и клиническом применении отвара аконита.

Ранее глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире выпил отвар иссык-кульского корня и заявил, что его применяют в нескольких стационарах для лечения больных с COVID-19.

Жалалидин Рахматулаев подтвердил, что находится в одной команде с министром, но от дальнейших комментариев отказался, бросив трубку телефона.

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Ответ в Генпрокуратуру за подписью Рахматулаева Алымкадыр Бейшеналиев также комментировать не стал. «Я сейчас с замом переговорю», — сказал чиновник.

Накануне стало известно о четырех случаях отравления иссык-кульским корнем. Пострадавшие находятся в стационарах.

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Также известно, что депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190904/
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