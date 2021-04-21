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Власть
Сюжет: COVID-19

Настойку аконита 400 человек принимали добровольно, заявил генпрокурор

Сегодня депутаты парламента заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Нардеп Эмиль Токтошев спросил, понесет ли министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ответственность, на которого написали заявление по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

Глава надзорного органа ответил, что сейчас милиция ведет проверку по применению аконита в лечении.

«Проверка ведется милицией. По нашим данным, 400 человек сами добровольно выпили настойку этого корня. Никто из них не пострадал. Однако мы будем смотреть на последствия применения этого растения», — сказал Курманкул Зулушев.

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен. По словам чиновника, аконит используется также при лечении рака желудка, туберкулеза и других болезней.

Накануне стало известно о четырех случаях отравления иссык-кульским корнем. Пострадавшие, среди которых онкобольной, получают лечение в стационарах.

В аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем. Депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190982/
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