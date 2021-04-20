Убийство Айзады. Милиционеров, оставивших мусор на месте преступления, наказали

В ГУВД Чуйской области следственной службой совместно с СВР проведено служебное расследование после распространения в интернете фотографий с места убийства Айзады Канатбековой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что в ГУВД провели проверку по факту выброшенных медицинских перчаток на месте преступления.

«По итогам служебного расследования после распространения фотографий с места происшествия в мессенджерах и социальных сетях ряд сотрудников ОВД Аламединского района наказан в дисциплинарном порядке», — сообщили в ГУВД.

За недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям, выраженное в нарушении требований Закона «О прохождении службы в правоохранительных органах КР», Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД, требований приказов МВД КР, Дисциплинарного устава правоохранительных органов, объявлен строгий выговор: сотруднику ОДП ОВД Аламединского района лейтенанту милиции А.Экееву и начальнику СКМ ОВД Аламединского района майору милиции К.Самаеву.

За недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям инспектор-криминалист ОВД Аламединского района капитан милиции М.Янванчинов получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в похищении девушки, задержаны. Позже в социальных сетях появились фотографии с места события, где милиционеры, осматривавшие трупы, оставили мусор.