В Бишкеке 21 апреля облачно, дождь. Температура воздуха ожидается +9 градусов. День увеличился до 13 часов 38 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.56. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 320, жилмассив «Тынчтык»;

9.00-18.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш», участки проспектов Чуй, Манаса, улиц Калыка Акиева, Молодой Гвардии, Фрунзе, Исанова, Мурманской;

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 12/1, улица Суеркулова, 6;

9.30-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Жибек Жолу, церковь;

9.30-19.00 — 5-й микрорайон, 2-5, 19/2, 19/3;

9.40-18.00 — улицы Гоголя, 92, Огонбаева, 222;

10.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Алманбет, Бакай-Ата);

13.00-17.00 — микрорайоны «Аламедин-1», 3, 5-й, 64, 65, 72/1, 73, 79-83.

19-21 апреля — район, ограниченный улицами Путепроводной, Виноградной, Ауэзова, ВБЧК, микрорайон «Тунгуч».

Горячей воды не будет:

21-24 апреля — в частном секторе Бишкека. Подробнее

У кого намечается той

Данияр Иманалиев

Родился 21 апреля 1980 года во Фрунзе. Первый заместитель министра экономики и финансов КР.

Памятные даты

Курманбек Бакиев отрекся от своей отставки

21 апреля 2010 года Курманбек Бакиев, перебравшийся в Минск, отрекся от своей отставки с поста президента Кыргызстана, объявив новую власть преступной. В штаб-квартире СНГ он сделал специальное заявление для прессы. Бакиев также призвал мировых лидеров не признавать временное правительство, пришедшее к власти в КР.

Курманбек Бакиев свергнут 7 апреля. 15-го улетел в Казахстан. В тот же день временное правительство опубликовало его заявление об уходе в отставку, присланное по факсу.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Фото 24.kg

21 апреля 2002 года впервые организованно прошел праздник творчества и инноваций, который отметили более чем в 50 странах мира.

Учреждая новый праздник, Организация Объединенных Наций стремилась привлечь внимание представителей властей, науки и техники, систем образования к вопросу развития творческого мышления, созданию условий для реализации всевозможных инноваций и внедрению их в различных сферах жизни человечества.

Именно это, с точки зрения ООН, является важным фактором успешного устойчивого развития человечества и способом преодоления множества проблем, в том числе глобального характера, стоящих перед миром.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на фестиваль. Подробнее

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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