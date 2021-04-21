В Бишкеке 21 апреля облачно, дождь. Температура воздуха ожидается +9 градусов. День увеличился до 13 часов 38 минут.
В столице разговление (ифтар) — в 19.56. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 320, жилмассив «Тынчтык»;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш», участки проспектов Чуй, Манаса, улиц Калыка Акиева, Молодой Гвардии, Фрунзе, Исанова, Мурманской;
- 9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 12/1, улица Суеркулова, 6;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Жибек Жолу, церковь;
- 9.30-19.00 — 5-й микрорайон, 2-5, 19/2, 19/3;
- 9.40-18.00 — улицы Гоголя, 92, Огонбаева, 222;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Алманбет, Бакай-Ата);
- 13.00-17.00 — микрорайоны «Аламедин-1», 3, 5-й, 64, 65, 72/1, 73, 79-83.
- 19-21 апреля — район, ограниченный улицами Путепроводной, Виноградной, Ауэзова, ВБЧК, микрорайон «Тунгуч».
Горячей воды не будет:
- 21-24 апреля — в частном секторе Бишкека. Подробнее
У кого намечается той
Данияр Иманалиев
Родился 21 апреля 1980 года во Фрунзе. Первый заместитель министра экономики и финансов КР.
Памятные даты
Курманбек Бакиев отрекся от своей отставки
21 апреля 2010 года Курманбек Бакиев, перебравшийся в Минск, отрекся от своей отставки с поста президента Кыргызстана, объявив новую власть преступной. В штаб-квартире СНГ он сделал специальное заявление для прессы. Бакиев также призвал мировых лидеров не признавать временное правительство, пришедшее к власти в КР.
Курманбек Бакиев свергнут 7 апреля. 15-го улетел в Казахстан. В тот же день временное правительство опубликовало его заявление об уходе в отставку, присланное по факсу.
Всемирный день творчества и инновационной деятельности
21 апреля 2002 года впервые организованно прошел праздник творчества и инноваций, который отметили более чем в 50 странах мира.
Учреждая новый праздник, Организация Объединенных Наций стремилась привлечь внимание представителей властей, науки и техники, систем образования к вопросу развития творческого мышления, созданию условий для реализации всевозможных инноваций и внедрению их в различных сферах жизни человечества.
Именно это, с точки зрения ООН, является важным фактором успешного устойчивого развития человечества и способом преодоления множества проблем, в том числе глобального характера, стоящих перед миром.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на фестиваль. Подробнее
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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