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Общество

Акция «Бессмертный полк»: в Кыргызстане пока не определили, как она пройдет

В Кыргызстане пока не определили, как пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом 24.kg сообщила координатор традиционного шествия в День Победы Зульфира Хайбуллина.

По ее словам, накануне центральный штаб движения (Москва) сообщил, что, скорее всего, традиционное шествие «Бессмертного полка» может пройти 24 июня, а 9 мая мероприятие состоится в формате онлайн.

«Вполне возможно, что наши власти тоже побоятся. Пока ответа не получили», — ответила она.

Зульфира Хайбуллина добавила, что региональная страница движения и группа на Facebook работают. «Там можно размещать истории ветеранов, рассказать о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, чтобы оставить память о них», — добавила она.

Отметим, что в прошлом году акция проходила в онлайн-режиме. Впервые «Бессмертный полк» в Кыргызстане прошел в 2014 году в Оше, в 2015-м к маршу присоединился Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190779/
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