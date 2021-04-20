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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 142 миллионов, умерли более 3 миллионов

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 692 тысячи 956 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 142 миллиона 97 тысяч 803 человека. Больше всего зараженных в США (31 миллион 737 тысяч 347), Индии (15 миллионов 320 тысяч 972), Бразилии (13 миллионов 973 тысячи 695), Франции (5 миллионов 357 тысяч 229), России (4 миллиона 657 тысяч 509), Великобритании (4 миллиона 406 тысяч 114), Турции (4 миллиона 323 тысячи 596), Италии (3 миллиона 878 тысяч 994), Испании (3 миллиона 428 тысяч 354), Германии (3 миллиона 167 тысяч 137), Аргентине (2 миллиона 714 тысяч 475), Польше (2 миллиона 695 тысяч 327) и Колумбии (2 миллиона 667 тысяч 136).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 81,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 531 тысячу 723 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 29 тысяч 811. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 481 человека. В том числе в США всего скончались 567 тысяч 690 человек, Бразилии — 374 тысячи 682, Мексике — 212 тысяч 466, Индии — 180 тысяч 530, Великобритании — 127 тысяч 524, Италии — 117 тысяч 243.

В Кыргызстане зарегистрировали 92 тысячи 320 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 344 тысячи 140, Узбекистане — 86 тысяч 982, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190775/
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