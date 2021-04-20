Для зараженных COVID-19 свободны 223 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 223 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 20 апреля:

Городская клиническая больница № 1 — 105;

Городская клиническая больница № 6 — 1;

Национальный центр кардиологии и терапии — 24;

Национальный хирургический центр — 3;

Клинический родильный дом № 2 — 12;

Национальный госпиталь — 39;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 14;

Чуйская областная объединенная больница — 25.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 92 тысячи 320 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.