В ВОЗ считают возможным взять под контроль пандемию в течение нескольких месяцев

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что уже в ближайшем будущем получится сдерживать пандемию коронавируса COVID-19. Об этом он заявил на брифинге, сообщается на сайте ВОЗ.

«У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль эту пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и справедливо», — отметил Тедрос Аданом Гебреисус.

Он добавил, что ВОЗ выразила заинтересованность в создании центра передачи технологий COVID-19 для мРНК-вакцин, чтобы увеличить их производство в странах с низким и средним уровнем доходов. «Мы призываем производителей оригинальных вакцин с мРНК поделиться своими технологиями и ноу-хау, а производителей в государствах с низким и средним уровнем дохода выразить заинтересованность в получении этой технологии», — сказал глава ВОЗ.

В то же время он выразил обеспокоенность темпами распространения COVID-19 во всем мире. «На прошлой неделе количество новых случаев увеличивалось восьмую неделю подряд, при этом было зарегистрировано более 5,2 миллиона случаев — максимум за одну неделю. Смертность растет пятую неделю подряд, и в настоящее время в ВОЗ зарегистрировано более 3 миллионов случаев смерти», — подчеркнул Тедрос Аданом Гебреисус.