В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его данным, летальные исходы зафиксировали в Бишкеке и Чуйской области.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 557 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.