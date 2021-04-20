В Кыргызстане за сутки выявили еще 225 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 117 случаев, Чуйской области — 82, Ошской — 4, Таласской — 1, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 5.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 92 тысячи 320 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.