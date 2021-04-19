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Общество
Сюжет: COVID-19

Выявление COVID-19 у школьников. В Оше изменят режим занятий и перемен

В Оше будут автоматически закрывать на карантин школы, где выявят зараженных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

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По ее данным, сегодня, 19 апреля, в муниципалитете прошло заседание противоэпидемической комиссии во главе с вице-мэром Эмилем Шадыхановым.

«Решением городского штаба управление образования совместно со специалистами СЭС сможет автоматически закрывать школы на карантин в случае выявления фактов заражения среди учащихся. Мы должны уделять особое внимание вопросам качества образования. Здесь важно работать на профилактику, усиление контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил в общественных местах, в учреждениях образования — это необходимая мера», — подчеркнул Эмиль Шадыханов.

Отмечается, что во всех школах необходимо строго соблюдать санитарные правила, в том числе нормы санитарного дистанцирования. Для этого изменят режим занятий и перемен.

Ранее сообщалось, что две школы в Оше закрыли на карантин. Все ученики лицея «Жетиген» и гимназии «Олимп» переведены на онлайн-обучение — трое школьников заразились инфекцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190689/
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