Для зараженных COVID-19 свободны 113 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 113 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 19 апреля:

Городская клиническая больница № 1 — 7;

Городская клиническая больница № 6 — 7;

Национальный центр кардиологии и терапии — 29;

Национальный хирургический центр — 2;

Клинический родильный дом № 2 — 12;

Национальный госпиталь — 13;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;

Чуйская областная объединенная больница — 23.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 92 тысячи 95 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.