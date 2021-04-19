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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 113 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 113 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 19 апреля:

  • Городская клиническая больница № 1 — 7;
  • Городская клиническая больница № 6 — 7;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 29;
  • Национальный хирургический центр — 2;
  • Клинический родильный дом № 2 — 12;
  • Национальный госпиталь — 13;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;
  • Чуйская областная объединенная больница — 23.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 92 тысячи 95 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190594/
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