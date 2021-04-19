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Общество
Сюжет: COVID-19

За сутки выявили 212 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 92 095

В Кыргызстане за сутки выявили еще 212 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 152 случая, Оше — 4, Чуйской области — 22, Ошской — 2, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 92 тысячи 95 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190558/
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