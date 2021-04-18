В Кыргызстане за сутки выявили еще 244 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 158 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 54, Ошской — 5, Таласской — 5, Иссык-Кульской — 16, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 91 тысячу 883 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.