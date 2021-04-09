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Общество

Единственный в Кыргызстане аппарат лучевой терапии «Бабатрон» вышел из строя

Единственный в Кыргызстане аппарат лучевой терапии «Бабатрон» вышел из строя в Национальном центре онкологии и гематологии. Информацию об этом 24.kg подтвердила замдиректора НЦОиГ Бактыгуль Султангазиева.

По ее словам, это произошло в прошлую пятницу.

«Мы все равно планировали профилактическую замену кое-каких деталей, провели тендер. Около недели будет проводиться ремонт. Приложим все усилия, чтобы ускорить процесс», — сказала Бактыгуль Султангазиева.

Она отметила, что больные переведены на другие методы лечения, химиотерапию. В день через «Бабатрон», по данным замдиректора, проходит до 50 человек.

Напомним, этот аппарат Кыргызстану подарила Индия в июне 2017 года.

Новые линейные ускорители в НЦОиГ планируют запустить в мае.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189373/
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