Единственный в Кыргызстане аппарат лучевой терапии «Бабатрон» вышел из строя в Национальном центре онкологии и гематологии. Информацию об этом 24.kg подтвердила замдиректора НЦОиГ Бактыгуль Султангазиева.

По ее словам, это произошло в прошлую пятницу.

«Мы все равно планировали профилактическую замену кое-каких деталей, провели тендер. Около недели будет проводиться ремонт. Приложим все усилия, чтобы ускорить процесс», — сказала Бактыгуль Султангазиева.

Она отметила, что больные переведены на другие методы лечения, химиотерапию. В день через «Бабатрон», по данным замдиректора, проходит до 50 человек.

Напомним, этот аппарат Кыргызстану подарила Индия в июне 2017 года.

Новые линейные ускорители в НЦОиГ планируют запустить в мае.