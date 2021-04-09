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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке внебольничной пневмонией и COVID-19 болеют 13 учителей и 22 ученика

В Бишкеке внебольничной пневмонией и COVID-19 болеют 13 учителей и 22 ученика. Об этом на брифинге сообщила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева.

Она добавила, что сейчас девять классов в шести школах города отправлены на удаленное обучение согласно предписанию ЦГСЭН.

«Родители, если не хотят, чтобы их ребенок обучался в офлайн-режиме, могут написать заявление, что он будет на домашнем обучении. Он будет получать домашнее задание, выполнять и отсылать на проверку учителю. Сегодня на домашнем обучении находится 1 тысяча 74 ученика», — сказала Эльмира Иманалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189318/
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