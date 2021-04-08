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Общество

В Оше начали строить дополнительный корпус к детсаду № 30 «Айданек» на 100 мест

В Оше за счет местного бюджета начали строить дополнительный корпус к детсаду № 30 «Айданек» на 100 мест. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы.

мэрии южной столицы
Фото мэрии южной столицы. В Оше начали строить дополнительный корпус к детсаду № 30 «Айданек» на 100 мест

По ее данным, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов также заявил, что со дня на день начнут строить еще один детский сад в городе.

«За два с половиной года мы построили семь детсадов. Нужно заботиться о подрастающем поколении, создавать условия для развития детей, их здоровья и социальной интеграции. Мы делаем все возможное для этого», — сказал он.

Отметим, что тендер на строительство дополнительного корпуса выиграла компания «Север-Юг-Строй».

Ранее сообщалось, что на эти цели планируется потратить 24 миллиона 543 тысячи 415 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189229/
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